Доверие СМИ, безопасность доноров, Хорватия в еврозоне. Евродайджест: главные события недели
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Жители Евросоюза по-прежнему больше всего доверяют телевидению и газетам, стандарты безопасности при переливании крови и ЭКО обновят впервые за почти 20 лет, а поставщики самых разных товаров в скором будущем должны будут проверять, не связано ли их производство с обезлесением. Delfi рассказывает о главных решениях и инициативах европейских властей за прошедшую неделю.

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Граждане ЕС по-прежнему больше всего доверяют традиционным СМИ (в Латвии тоже, но всё не так однозначно)

Что случилось? В начале недели были опубликованы результаты социологического исследования Eurobarometer, проведенного среди граждан ЕС. С конца апреля по середину мая состоялось более 53 тысяч веб-интервью с жителями Евросоюза в возрасте от 15 лет. Социологи изучали, откуда респонденты получают информацию, каким источникам доверяют, насколько людям интересны местные и общеевропейские новости.

Что это значит? 75% опрошенных назвали основным источником информации телевидение, далее идут новостные онлайн-платформы (43%), радио (39%), социальные сети и блоги (26%) и печатная пресса (21%). Ответ на соответствующий вопрос существенно меняется в зависимости от возраста: молодые респонденты чаще называли соцсети, пожилые — ТВ. Телеканалы и газеты (в том числе их онлайн-версии) назвали наиболее надежными источниками информации. Более четверти опрошенных отметили, что часто встречают дезинформацию, при этом большинство респондентов полагают, что умеют ее распознавать (12% в этом "уверены", и 52% "отчасти уверены"). Уровень уверенности снижается с возрастом и повышается с уровнем образования.

Результаты опроса в Латвии существенно отличаются от средних европейских. Так, латвийцы значительно реже называли в качестве основных источников новостей телевидение, радио и печатные СМИ, но гораздо чаще — соцсети и блоги (41% против 26%). Аналогичную картину можно наблюдать, когда речь заходит о доверии медиа — в сравнении с остальными гражданами ЕС, жители Латвии вдвое реже в ответах на этот вопрос называли телевидение (за исключением общественного), радио и печатные СМИ, но в полтора-два раза чаще упоминали YouTube-каналы, Instagram-блогеров и мессенджеры. При этом ответы на вопросы о фейковых новостях и "умении" их различать в Латвии и ЕС существенным образом не отличаются.

Новые правила безопасности при использовании человеческой крови, тканей и клеток

Что случилось? 14 июля Еврокомиссия предложила новый Регламент, который регулирует процессы, связанные со сдачей и использованием человеческих биоматериалов (substances of human origin, SoHO). Эти правила, существенным образом не обновлявшиеся с начала 2000-х годов, важны для миллионов европейцев: в ЕС ежегодно делают 25 млн переливаний крови, 36 тысяч операций по пересадке стволовых клеток, 14,5 тысяч — роговицы и 2 тысячи — кожи, 165 тысяч детей рождается благодаря искусственному оплодотворению. "Более строгие правила, которые мы предлагаем сегодня, гарантируют, что наши граждане могут рассчитывать на самые высокие стандарты качества и безопасности подобных процедур, будь то при лечении рака или неотложной хирургии", — отметила комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

Что это значит? Инициатива Еврокомиссии расширяет и усиливает действующие стандарты безопасности в отношении всех биоматериалов (за исключением органов), а также обязывает европейские и национальные ведомства регулярно обновлять соответствующие руководства для врачей. Евросоюз будет поддерживать те страны, где реформа потребует существенных усилий, через обучение персонала и развитие IT-инфраструктуры. Также на европейском уровне будет создана платформа для сбора необходимой информации и "оптимизации отчетности". Предложение Еврокомиссии в будущем рассмотрят Европарламент и Совет ЕС.

Хорватия с 2023 года присоединится к зоне евро

Что случилось? На этой неделе Совет ЕС окончательно утвердил вступление Хорватии в еврозону с 1 января следующего года. Государство на берегу Адриатического моря станет двадцатой страной, в которой используется общеевропейская валюта (в последний раз еврозона расширялась в 2015-м, когда к ней присоединилась Литва). "Хорватия продемонстрировала большую приверженность и настойчивость в выполнении необходимых условий для присоединения к еврозоне и достижения высокой степени устойчивого экономического сближения", — подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на церемонии подписания документов.

Что это значит? Хорватскую куну можно будет обменять на евро по курсу 7,5345 к 1 (он примерно соответствует нынешнему). Учитывая нестабильную обстановку на мировых финансовых рынках, ЕЦБ уже дополнительно договорился с центробанком в Загребе, что будет наблюдать за изменением курса до конца года. Как и другие страны, Хорватия будет чеканить монеты с собственным дизайном: на 2 евро будет изображена карта страны, на 1 евро — куница, на 10, 20 и 50 евроцентах — портрет Николы Теслы, на 1, 2 и 5 евроцентах — коллаж из букв глаголицы.

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Foto: Hrvatska narodna banka


В Евросоюз перестанут поставлять товары, производство которых было связано с вырубкой лесов

Что случилось? 12 июля Комитет Европарламента по окружающей среде, здравоохранению и безопасности пищевых продуктов поддержал соответствующее предложение Еврокомиссии. Новый закон обяжет компании проверять, что продаваемые в ЕС товары не были произведены на обезлесенных землях — таким образом, покупатели не будут поддерживать уничтожение лесов, в том числе за пределами Евросоюза, и тем самым уменьшат вклад в изменение климата и утрату биоразнообразия. По оценкам экспертов, на ЕС приходится около 10% глобального обезлесения, а с 1990-го по 2020 год во всем мире деревья были вырублены на площади, превышающей площадь Евросоюза.

Что это значит? Изначально предложение Еврокомиссии касалось крупного рогатого скота, какао, кофе, пальмового масла, сои и древесины, а также продуктов их переработки (кожи, шоколада, мебели и т.д.). Европарламент считает нужным дополнить этот список свининой, мясом коз, овец и птиц, кукурузой, каучуком, древесным углем и бумажной продукцией. В будущем перечень могут расширить за счет сахарного тростника, этанола и другой продукции. В пресс-релизе на сайте Еврокомиссии подчеркивается, что ни один товар не будет прямо запрещен, но работающие на европейском рынке компании обяжут "проявлять должную осмотрительность" — проверять происхождение своих закупок и предоставлять властям доступ к этой информации. Ожидается, что финальную версию законопроекта примут в сентябре на пленарном заседании Европарламента, а затем ее будут обсуждать страны-члены ЕС.

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