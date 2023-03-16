ЕЦБ во второй раз с начала года поднял ключевую ставку
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Совет управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) принял решение о повышении ключевой ставки с 3% до 3,5%. В предыдущий раз таких значений этот финансовый показатель достигал во время мирового финансового кризиса 2007-2008 годов.

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"Прогнозируется, что инфляция будет оставаться высокой в ​​течение долгого времени. Поэтому Совет управляющих сегодня принял решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов в соответствии со своей решимостью обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому уровню 2%", — говорится в пресс-релизе регулятора.

Вместе с ключевой ставкой ЕЦБ также поднял на 0,5% ставки по маржинальным кредитам и депозитам — теперь они составляют 3,75% и 3% соответственно.

Новые значения ключевых ставок начинают действовать с 22 марта.

Это уже второй пересмотр ключевой ставки с начала года: в начале февраля ее также подняли на полпроцента. В прошлом году этот финансовый показатель пересматривали четыре раза. В общей сложности с начала 2022 года ключевая ставка выросла на 3%.

Эксперты ЕЦБ прогнозируют, что инфляция в еврозоне вернется к целевому значению в 2% к 2025 году. В октябре 2022-го годовой рост цен в еврозоне составил 10,6%, но к концу января опустился до 8,6%.

"Совет управляющих внимательно следит за текущей напряженностью на рынке и готов реагировать по мере необходимости для сохранения финансовой стабильности в зоне евро. Банковский сектор еврозоны устойчив, обладает мощным капиталом и ликвидностью", — утверждают в ЕЦБ.

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