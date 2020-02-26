ЕК: главные задачи климатической политики Латвии — снижение потребления энергии в сферах транспорта и жилья

Сокращение энергопотребления в транспортном и жилищном секторах являются главными задачами климатической политики Латвии, говорится в ежегодном докладе Еврокомиссии о Латвии.

Еврокомиссия отмечает, что в Латвии выбросы парниковых газов на душу населения — одни из самых низких в Европейском союзе (ЕС). Это объясняется тем, что в Латвии потребление энергии на душу населения ниже, чем в среднем по ЕС, а доля энергии из возобновляемых источников, напротив, является одной из самых высоких в ЕС.

"Тем не менее, для достижения своей цели в отношении выбросов парниковых газов к 2030 году Латвии необходимо преодолеть нынешнюю тенденцию роста потребления энергии в транспортном и жилищном секторах. Кроме того, необходимо продолжать увеличение доли возобновляемых энергоресурсов, что Латвия успешно осуществляла в секторах теплоснабжения и производства электроэнергии, но чего ей не удалось достичь в транспортном секторе", — говорится в докладе Еврокомиссии.

Комиссия также указала, что Латвии необходимо улучшить показатели экономики замкнутого цикла и повысить устойчивость методов ведения сельского и лесного хозяйства.

Еврокомиссия также отметила, что для достижения установленных климатических и энергетических целей и создания новой модели роста Латвии важно осознать необходимость инвестиций в экотехнологии и устойчивые решения, обеспечив соответствующее финансирование.