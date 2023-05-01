ЕК настаивает на реформе лекарств. Так они станут доступнее

Европейская комиссия (ЕК) предлагает пересмотреть фармацевтический регламент Европейского Союза (ЕС), чтобы обеспечить более доступные, недорогие и инновационные лекарства, сообщило представительство ЕК в Латвии.

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ЕК также предлагает внедрить рекомендацию Совета по усилению борьбы с устойчивостью (резистентностью) к противомикробным препаратам (УПП).

Лекарства, зарегистрированные в ЕС, по-прежнему недостаточно быстро попадают к пациентам и не в равной степени доступны во всех государствах-членах. Нехватка испытывается при лечении редких заболеваний и антибиотиками.

Высокие цены на инновационные методы лечения и нехватка лекарств остаются серьезной проблемой для пациентов и систем здравоохранения. Кроме того, чтобы ЕС оставался привлекательным местом для инвестиций и мировым лидером в разработке лекарств, ему необходимо адаптировать свои правила к цифровой трансформации и новым технологиям, устранив бюрократические преграды и упростив процедуры, сказано в заявлении.

Обзор предусматривает создание единого рынка лекарственных средств, гарантируя, что все пациенты в ЕС будут иметь своевременный и равный доступ к безопасным и эффективным лекарствам по доступной и схожей цене.

В ноябре 2020 года ЕК запустила Европейскую лекарственную стратегию, цель - создание ориентированной на будущее и на пациента фармацевтической среды, в которой промышленность ЕС может внедрять инновации, процветать и продолжать оставаться мировым лидером.