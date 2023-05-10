ЕК объявила первый международный тендер на общую закупку газа

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Европейская комиссия в среду, 10 мая, объявила первый тендер на коллективную закупку природного газа в рамках Энергетической платформы ЕС.

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"Это историческая веха: впервые мы используем закупочную мощность ЕС для повышения нашей энергетической безопасности и решения проблемы высоких цен на газ", — отметил представитель Еврокомиссии.

По его словам, ответ рынка был "положительным и обнадеживающим".

"Около 107 компаний подписались для участия в совместной закупке газа через только что созданный Агрегационный механизм ЕС (AggregateEU mechanism), больше компаний в процессе (присоединения)", — рассказал Шефчович.

Он также добавил, что в рамках этого тендера 77 европейских компаний заказали совместную закупку газа в объеме 11,6 млрд кубометров. Заявленный спрос на сжиженный газ (LNG) составляет примерно 2,8 млрд. кубометров, еще почти 9,6 млрд. кубометров газа, как ожидается, доставят через трубопроводы.

Вице-президент Еврокомиссии пригласил "всех надежных международных поставщиков принять участие и представить свои предложения, которые будут служить европейским потребителям".

Отмечается, что заявки на участие в тендере будут приниматься до 15 мая, а поставки закупленного газа должны состояться в период с июня 2023 года по май 2024 года.

Напомним, Европа уменьшает объемы покупки газа для пополнения хранилищ в ожидании еще большего снижения цены.