ЕК предлагает запретить импорт угля из России и заход ее судов в порты ЕС
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Европейская комиссия (ЕК) во вторник предложила новые санкции в отношении России, которые предполагают введение запрета на импорт угля из России и заход ее судов в порты Европейского союза (ЕС).

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"Мы все видели ужасающие кадры из Бучи и других мест, оставленных российскими войсками. Россия ведет жестокую войну, в том числе против мирных жителей Украины. Мы должны продолжать оказывать максимальное давление на этом критическом этапе", — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, изложив предложения по пятому раунду санкций ЕС в ответ на вторжение российских войск на Украину 24 февраля.

ЕК также предложила запретить операции с ВТБ и тремя другими крупными российскими банками, на долю которых приходится около четверти российского банковского сектора.

Заход в порты ЕС будет запрещен российским судам и судам российских компаний, зарегистрированным в других странах.

Также предложено запретить въезд на территорию ЕС автомобильному транспорту российских и белорусских компаний.

Планируется расширить список запрещенных товаров российского импорта, включив в него древесные материалы, цемент, морепродукты, алкогольные напитки и другие товары.

Кроме того внесено предложение о запрете экспорта в Россию квантовых компьютеров и других высоких технологий.

Министры иностранных дел ЕС могут принять решение по упомянутым санкциям на этой или в начале следующей недели.

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