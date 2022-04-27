ЕК призывает государства-члены повысить готовность к следующей фазе пандемии Covid-19

Европейская комиссия (ЕК) сегодня предложила ряд действий для управления текущей фазой пандемии "Covid-19" и подготовки к следующей, сообщили в пресс-службе представительства ЕК в Латвии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным ЕК, "работая совместными усилиями, Европейский союз (ЕС) уже спас сотни тысяч жизней" благодаря вакцинам против Covid-19, обеспечил действие единого рынка, по возможности смягчил ограничения на путешествия и мобилизовал критически важные производственные мощности для преодоления последствий сбоев в цепочке поставок.

По мнению ЕК, координация также будет играть важную роль на новом этапе пандемии, в ожидании которого необходимо поддерживать готовность и способность реагировать. Поэтому ЕК призывает государства-члены до осени принять меры по обеспечению бдительности и постоянной координации, которые позволят оперативно реагировать на ситуацию в области здравоохранения.

Показатели заражения Covid-19 в настоящее время снизились, что позволяет государствам-членам укреплять свои системы эпидемиологического надзора и здравоохранения, а также свою общую готовность к пандемиям. ЕК призывает государства-члены активизировать первичную и последующую вакцинацию, учитывая, что Covid-19 распространяется вместе с сезонным гриппом.

ЕК также призывает к созданию интегрированных систем эпиднадзора, которые больше не будут опираться на выявление и регистрацию всех случаев Covid-19, а на получение надежных и репрезентативных оценок. Государства-члены должны продолжать тестировать и секвенировать достаточное количество образцов, чтобы должным образом оценивать распространенность вариантов и выявлять новые.

Государствам-членам ЕС также следует инвестировать в восстановление систем здравоохранения и оценивать более широкие последствия пандемии для здоровья, включая психическое здоровье и несвоевременность лечения и ухода, а также применять общеевропейские скоординированные правила для обеспечения свободного и безопасного передвижения в пределах ЕС и далее по миру.

ЕК призывает государства-члены поддержать разработку вакцин и лекарств следующего поколения, активизировать сотрудничество в борьбе с вводящей в заблуждение информацией и дезинформацией о вакцинах против Covid-19, а также развивать глобальную солидарность и совершенствовать глобальное управление.

Кроме того, ЕС объявил о действиях по обеспечению устойчивых цепочек поставок медицинских средств и критически важных продуктов на протяжении всей пандемии во всех промышленных экосистемах. В среду был объявлен конкурс на закупку в рамках инициативы EU FAB, целью которого является наращивание резервов производственных мощностей для различных вакцин — мРНК, белковых и векторных.

Недавно созданные производственные мощности будут зарезервированы для будущих чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. Конкурс объявлен для производителей вакцин, производственные мощности которых расположены в ЕС и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) и которые могут подать заявку на участие до 16:00 часов 3 июня.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе также необходимо улучшить готовность к пандемии и координацию как между государствами-членами, так и в глобальном масштабе, реализовать предложения по созданию Европейского союза здравоохранения, который займется устранением более широких последствий пандемии для здоровья, включая так называемый "длительный коронавирус" и давление на психическое здоровье, и оцифровкой систем здравоохранения.

Хотя показатели инфицирования в Европе варьируются, вероятность того, что оно приведет к серьезным заболеваниям или смерти, ниже, чем когда-либо раньше, благодаря широкому охвату вакцинацией. Доминирующий в настоящее время вариант омикрон не такой тяжелый, как предыдущие. Тем не менее, в мире по-прежнему инфицируются миллионы. В некоторых частях мира многие люди живут в условиях локдауна, многие продолжают страдать и умирать от Covid-19. Снижение иммунитета к инфекции и сезонность повышают риск появления и распространения новых вариантов вируса "SARS-CoV-2", являющегося возбудителем Covid-19.

Хотя государства-члены используют новые подходы к управлению текущей пандемией, раздробленность стратегий готовности и реагирования ставит на кон преимущества, которые до сих пор давала координация мер по охране здоровья в масштабах ЕС. Поэтому сейчас ЕК предлагает подход к управлению новой фазой пандемии, основанный на успешной общеевропейской координации в области обеспечения готовности и реагирования в области здравоохранения.

В феврале 2021 года было объявлено об инициативе EU FAB по созданию готовых к эксплуатации производств вакцин и обеспечению сохранения существующих мощностей по производству мРНК, белковых и векторных вакцин в ЕС и ЕЭЗ для будущих чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения.