ЕК: Страны ЕС могут приобрести 300 млн доз вакцины от Covid-19

Страны ЕС смогут приобрести 300 млн доз вакцины от Covid-19 производства компаний Sanofi и GSK. Договор о закупке между Еврокомиссией и фармацевтическими предприятиями вступил в силу в пятницу, сообщает представительство ЕК в Латвии.

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Зарезервированные дозы вакцины более богатые страны ЕС будут иметь право странам с низкими и средними доходами. Сами фармацевтические компании также будут стремиться снабжать эти страны вакцинами при помощи Covax или Covid-19 Vaccines Global Access.

Кроме того, комиссия подписала договор с компанией AstraZeneca и продолжает переговоры с другими производителями вакцин - например, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna и BioNTech.

Договор финансируется при помощи Инструмента чрезвычайной поддержки.