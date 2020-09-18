ЕК: Страны ЕС могут приобрести 300 млн доз вакцины от Covid-19
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Страны ЕС смогут приобрести 300 млн доз вакцины от Covid-19 производства компаний Sanofi и GSK. Договор о закупке между Еврокомиссией и фармацевтическими предприятиями вступил в силу в пятницу, сообщает представительство ЕК в Латвии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Зарезервированные дозы вакцины более богатые страны ЕС будут иметь право странам с низкими и средними доходами. Сами фармацевтические компании также будут стремиться снабжать эти страны вакцинами при помощи Covax или Covid-19 Vaccines Global Access.

Кроме того, комиссия подписала договор с компанией AstraZeneca и продолжает переговоры с другими производителями вакцин - например, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna и BioNTech.

Договор финансируется при помощи Инструмента чрезвычайной поддержки.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна