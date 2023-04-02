Эксперт: на доступность лекарств в Европе могут повлиять поставки из Азии

По мнению директора Кластера химических веществ тонкого органического синтеза, биоцидов и смол Европейского совета химической промышленности Мэгги Сайкал, наряду с другими мерами поддержки отрасли надо укреплять цепочки поставок фармацевтической продукции Евросоза и, главным образом, независимость от Азии.

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С 2021 года объем продаж химической продукции в ЕС значительно сократился, но фармацевтическая промышленность по-прежнему находится в гораздо лучшем положении, сообщила Сайкали, представитель Европейского совета химической промышленности.

В Латвии химическая промышленность представлена ​​275 активными предприятиями, чей общий оборот превышает 700 миллионов евро, 24% которого составляют фармацевтические препараты. Лекарства нужны и будут нужны миру — этому способствует как старение населения, так и улучшение доступности медикаментов. Цены на лекарства во всем мире за последние три года выросли на 16%, и ожидается, что в ближайшие пять лет они вырастут еще на треть, указывает эксперт. Однако реальность фармацевтической отрасли ЕС совсем не так радужна — в основном из-за растущего влияния азиатского региона, особенно Китая и Индии.

"За последние три десятилетия европейские фармацевтические компании доверили производство своих самых популярных лекарств Азии. Причины разные — существенно более низкие производственные и трудовые затраты, более удобное правовое регулирование, более простое природоохранное законодательство и т.д. К сожалению, на сегодняшний день это привело производителей лекарств ЕС к критической ситуации — из всего объема произведенной продукции только четверть производится в Европе, к тому же вместе с производственными процессами в другие части света утекают и основные технологии. Доля ЕС на мировом рынке снизилась с 53% в 2000 году до 33% в 2020 году, а многие важные продукты вообще больше не производятся в Европе", – предупреждает Мэгги Сайкали.

Что это может означать для общества, стало ясно во время Covid-19, наглядно продемонстрировавшего уязвимость цепочек поставок ЕС и необходимость сильной стратегии для укрепления автономии ЕС.

"Похожая ситуация наблюдается и в Латвии: благодаря сильной научной базе и традициям Латвия уже может обеспечить полную цепочку разработки и поставок лекарств, которая включает в себя образование высокого уровня, исследования и инновации, промышленное производство и экспорт, местное и региональное снабжение и фармацевтическую помощь, а также разработку оригинальных лекарственных средств, однако товары для здоровья от местных производителей составляют лишь 4% местного фармацевтического рынка. Национальная безопасность и доступность жизненно важных лекарств для жителей Латвии позволили бы десятикратно увеличить долю местных производителей лекарств на рынке", — признал Юрис Бундулис, председатель правления AS Olainfarm.

"И доступность основного сырья, и производственных мощностей должны стать ключевыми аспектами плана ЕС по укреплению автономии цепочек поставок фармацевтической продукции. Нам нужна сильная финансовая политика и механизмы административной поддержки, чтобы вернуть цепочки поставок в Европу и укрепить местную фармацевтическую промышленность. Но для успеха такой единый подход должен быть по всей Европе", — говорит Мэгги Сайкали.

По ее словам, "за последние три года мы неоднократно призывали лиц, принимающих решения в ЕС, найти способы развернуть ситуацию на 180 градусов и создать базирующуюся в Европе, сильную, инновационную, конкурентоспособную на международном уровне и устойчивую цепочку поставок фармацевтической продукции. Нам необходимо предотвратить дальнейшую утечку знаний и производственных процессов из Европы и поддержать местных производителей инвестициями в строительство или модернизацию производственных мощностей и внедрением устойчивых производственных технологий".

Эксперт указывает, что медлить с решениями нельзя — они нужны сейчас: "Пока предложенная в 2020 году фармацевтическая стратегия Еврокомиссии и Европарламента не дает конкретных решений, но устойчивую и процветающую отрасль нельзя строить на основе слабой цепочки поставок, поэтому мы все вместе должны говорить об этом. Только так мы можем гарантировать, что жители Европы в час Х будут иметь доступ к безопасным и надежным лекарствам".