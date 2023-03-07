Элена Далли. Насилие над женщинами — необходима революция!

Насилие в отношении женщин и девочек, насилие в семье — широко распространенное негативное явление, проявление дискриминации в отношении женщин и уязвимых членов семьи. Недавний опрос Евростата показывает, что до 41% женщин подвергались насилию.

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Страны, которые стали участницами вступившей в 2014 году в силу Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием над женщинами и насилием в семье ("Стамбульская конвенция"), сделали важный шаг в укреплении национального законодательства и политики по борьбе с этой проблемой.

Евросоюз подписал Стамбульскую конвенцию в 2017 году, но процедура присоединения в Совете Европы приостановилась на несколько лет. Ситуация изменилась три недели назад, когда Совет Европы, наконец, сделал возможным и ускорил присоединение к Конвенции. Это дает надежду на продвижение позиций гендерного равенства и более эффективной реакции на насилие в отношении женщин и насилие в семье.

Ратификация Стамбульской конвенции гарантирует, что ЕС соблюдает свои международные стандарты, предлагает собственные всеобъемлющие законодательные акты и включает изложенные в Конвенции обязательства во все области политики ЕС.

Ровно год назад Комиссия ЕС предложила директиву о борьбе с насилием над женщинами и насилием в семье, которая дополняет конвенцию и делает нашу правовую базу всеобъемлющей. Это законодательное предложение вводит общие минимальные стандарты для всех государств-членов в отношении предотвращения, защиты, поддержки жертв, доступа к правосудию, сотрудничества и координации между службами.

Мы предложили криминализировать насилие в отношении женщин, в том числе насилии в онлайн-среде — обмен интимными изображениями, видео и аудиофайлами без согласия или угроза сделать это, а также разжигание ненависти в Интернете. Борьба с онлайн-насилием абсолютно необходима в то время, когда многие аспекты нашей жизни перемещаются в онлайн, но не приняты необходимые меры безопасности, чтобы сделать онлайн-пространство безопасным для свободного участия каждого.

Предложение также ввести криминальную ответственность за изнасилование, если нарушается концепция "согласия" на протяжении всего полового акта.

Стамбульская конвенция вместе с нашим законодательным предложением, когда оно будет принято, обяжет государства-участников принять целенаправленные меры для облегчения сообщения о преступлениях и создания благоприятной среды для женщин и девочек. Устанавливая минимальные критерии для всей территории ЕС, этот закон будет стимулировать государства-участников к дальнейшему укреплению своих профилактических программ и улучшению услуг.

В связи с Международным женским днем ​​я думаю о том, что приходится терпеть женщинам, пострадавшим от насилия, как в Европейском Союзе, так и в зонах боевых действий, например, когда мы говорим о женщинах в Украине. Или о тех женщинах, которые живут при тоталитарных режимах, как в Афганистане и Иране.

В мыслях я вместе с теми женщинами, которые для избежания домашнего насилия вынуждены были строить новую жизнь, принося большую личную жертву, навсегда покидая родные места, ища новую работу и новую школу для своих детей.

Я думаю о несправедливости и чувстве утраты, которые испытывают многие женщины, когда сталкиваются с бескомпромиссным выбором: терпеть насилие или уйти, не зная, куда их заведет жизнь. Я думаю о многочисленных группах поддержки, созданных благодаря бесценной работе организаций гражданского общества, о женской солидарности и новых возможностях для женщин.

Я рассчитываю на то, что государства-участики займут твердую и единую позицию против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Призываю их дополнить правовую базу, ратифицировав Стамбульскую конвенцию и приняв предложенную директиву ЕС.

Чтобы добиться успеха, нам необходимо принимать более активные меры по борьбе с этим видом насилия. В последние годы положение женщин и девочек фактически ухудшилось, появились новые риски, такие как распространение онлайн-насилия.

Прогресс в области гендерного равенства не самоочевиден и его нельзя считать необратимым. Мы просто не можем позволить себе отступить или пойти на совершенно необдуманные действия в борьбе с насилием в отношении женщин, иначе останемся в проигрыше.

Законодательные акты не работают сами по себе. Нам нужна революция, чтобы избежать поражений в будущем. Мы должны бороться с предвзятым отношением к женщинам в наших системах уголовного правосудия, полиции, системах образования, СМИ и дома.

Нам необходимо стимулировать культурные изменения, обучая мужчин и мальчиков воздерживаться от насилия, точно так же, как женщин и девочек учат быть независимыми и выходить из таких ситуаций. Аргумент "мальчики остаются мальчиками" — неприемлем.

Гендерное равенство будет достигнуто только в тот день, когда мы все примем участие в его продвижении и сохранении.

Неофициальный перевод Delfi.