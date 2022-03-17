EMA: отмена ограничений способствует росту заболеваемости Covid-19

Отмена ограничений в европейских странах способствует росту заболеваемости Covid-19, заявил сегодня в рамках пресс-конференции руководитель стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери.

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По его словам, рост заболеваемости вызывает более заразный подтип омикрон-штамма BA.2, поэтому, наряду с отмененными ограничениями необходимо следить за тем, сколько из случаев заболевания перейдет в тяжелую форму коронавируса в отделении интенсивной терапии.

Кавалери указал, что работа по оценке эффективности вакцин и методов лечения Covid-19 против "омикрона" и его подтипов продолжается.

По его словам, в начале этой неделе EMA получила заявку на получение разрешения на торговлю препаратом с моноклональными антителами Covid-19, показатели которого убедительны и заявку уже рассматривает Комитет безопасности лекарств EMA. Кавалери подчеркнул, что препарат с антителами служит дольше и обеспечивает более высокую защиту после введения в организм. Кроме того, препарат мог бы стать существенным защитным механизмом от Covid-19 для людей с ослабленной иммунной системой.

В то же время он признал, что еще недостаточно клинических испытаний для подтверждения необходимости второй бустерной дозы, особенно для пожилых людей, поэтому изначально планировалось собрать дополнительную информацию, чтобы получить представление о наилучшей пора делать прививки. До сих пор только несколько государств-членов ЕС рассматривали возможность введения второй бустерной вакцины для пожилых людей, основываясь на израильском исследовании, но дополнительные данные будут доступны в конце весны.

Кавалери предполагает, что большинство государств-членов повторно проведут кампании по вакцинации во втором квартале года, но тем временем необходимо определить эффективную стратегию вакцинации для целевых групп.