ЕС для борьбы с Covid-19 закупит медоборудование на 50 млн евро

Европейский союз (ЕС) намерен закупить медицинское оборудование на сумму 50 млн евро - государства-члены совместно сделают закупки тестов, масок и дыхательных аппаратов.

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Европейский парламент сотрудничает с государствами-членами, чтобы обеспечить приобретение респираторов, масок и другого медицинского оборудования для европейских больниц.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила план закупки медоборудования в рамках Европейской программы реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы оснащение, необходимое для борьбы с Covid-19, как можно быстрее поступило нуждающимся в этом государствам ЕС. Различное медицинское оснащение необходимо для лечения инфицированных пациентов, защиты медицинских работников и замедления распространения вируса.

Парламент тесно сотрудничает с государствами-членами, чтобы быстро одобрить закупку медицинского оборудования на сумму 40 млн евро для отделений интенсивной терапии больниц Европы. Со своей стороны Европейская комиссия на приобретение медицинского оборудования может выделить 10 млн евро. Помимо прочего, планируется приобрести дыхательные аппараты и средства защиты, например, многоразовые маски для лица.

В то же время государства ЕС объединяют усилия для закупки защитного оборудования, респираторов и оборудования для тестирования на коронавирус в соответствии с соглашением о совместных закупках. Совместные закупки обеспечивают государствам более сильные позиции на мировом рынке.

По словам председателя комиссии по окружающей среде, общественному здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Европарламента Паскаля Канфина, на прошлой неделе Европа предприняла несколько решительных шагов по борьбе с Covid-19, в том числе в поддержку экономики ЕС. "Европа делает все возможное для спасения жизней. Механизм гражданской защиты ЕС rescEU боролся с крупными лесными пожарами и ранее помогал спасать граждан ЕС после землетрясений, ураганов и наводнений", - сказал Канфин.

"Впервые мы используем финансирование ЕС в рамках программы rescEU для поддержки государств-членов в их усилиях по борьбе с вирусом. Мы хотим убедиться, что у нас достаточно основных медицинских и защитных средств. Это яркий пример консенсуса в ЕС, - добавил Канфин. - Нынешний кризис также ясно демонстрирует, как подчеркнул парламент, что механизм гражданской защиты rescEU также должен быть поддержан следующим долгосрочным бюджетом ЕС после 2020 года".

RescEU является частью механизма гражданской защиты ЕС, укрепляющей сотрудничество государств-членов в этой области. ЕС благодаря введенной в 2019 году программе rescEU может напрямую оказывать помощь государствам ЕС, пострадавшим от стихийных бедствий или катастроф, если национальные возможности исчерпаны.