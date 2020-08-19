ЕС и Великобритания возобновили переговоры о последствиях Brexit

Европейский Союз и Великобритания после короткой летней паузы возобновили в среду, 19 августа, переговоры об отношениях после Brexit. В течение двух дней около 100 экспертов будут обсуждать в Брюсселе в составе рабочих групп спорные вопросы, касающиеся будущих правил конкуренции, прав на рыболовство, сотрудничества в сфере юстиции и поставок.

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Великобритания вышла из Евросоюза 31 января нынешнего года. В переходную фазу до конца текущего года она еще остается в составе внутреннего рынка ЕС и таможенного союза. Переговоры о заключении нового торгового соглашения, однако, уже многие месяцы не продвигаются вперед. Это соглашение должно быть ратифицировано не позднее октября, в противном случае будет угрожать хаотичный Brexit.

Глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье 19 августа констатировал, что "с соглашением или без него" перемены неизбежны, и предприятиям и гражданам следует готовиться к ним.