ЕС не признает легитимность Лукашенко, но продолжит диалог с ним
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В Евросоюзе не признают легитимность Александра Лукашенко, но видят необходимость в продолжении дипломатической коммуникации с ним. "Лукашенко похож на Мадуро", - заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью испанскому изданию El Pais. Ссылка на публикацию появилась в его микроблоге Twitter в воскресенье, 23 августа, пишет Deutsche Welle.

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По словам Борреля, "мы не признаем его (Лукашенко. - Ред.), но мы должны вести с ним диалог". Лукашенко находится в том же положении, что и глава Венесуэлы Николас Мадуро - в Брюсселе не считают, что они были законно избраны. "Нравится вам это или нет, но они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, хотя и не признаем их демократическую легитимность", - отметил Боррель.

Беларусь не должна стать второй Украиной

"Случай Беларуси несопоставим с случаем Украины", - подчеркнул Жозеп Боррель. Он напомнил, что во время Евромайдана украинские "демонстранты несли европейские флаги", а перед Украиной стоял выбор между европейским и российским направлениями во внешней политике. "ЕС не намеревается превратить Беларусь во вторую Украину", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

"Проблема Беларуси не в том, чтобы выбирать между Россией и Европой, а в том, чтобы достичь свободы и демократии", - сказал Жозеп Боррель. В Брюсселе поддерживают стремление белорусов к политическим реформам, но не хотят "выступать в качестве дестабилизирующего фактора".

Ранее, 13 августа, Боррель призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить репрессии против народа и приступить к переговорам с обществом. Если же этого не случится, указал Боррель, ЕС придется пересмотреть отношения с Беларусью и в конечном итоге принять санкции против виновных в насилии, незаконных арестах и фальсификации результатов выборов.

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Deutsche Welle

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