ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси

Главы государств и правительств стран ЕС не признают результатов выборов президента Беларуси. Об этом в среду, 19 августа, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам чрезвычайного саммита в Брюсселе.

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По ее словам, голосование не было ни справедливым, ни свободным, пишет Deutsche Welle.

"Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан", — указала глава кабмина Германии, которая с 1 июля по ротации является председателем Совета ЕС.

Канцлер ФРГ говорит о массовых нарушениях на выборах



Нет никаких сомнений в том, что имели место массовые нарушения, отметила Меркель по итогам продолжавшихся около трех часов консультаций. "Мы осуждаем жестокое насилие против людей", — добавила она. Все политзаключенные должны быть безоговорочно освобождены, подчеркнула канцлер. Кроме того, необходим национальный диалог, на котором настаивает оппозиция, уверена глава кабмина ФРГ.

Глава Евросовета пообещал санкции против ответственных за насилие



Глава Евросовета Шарль Мишель также подчеркнул, что итоги выборов не будут признаны. Кроме того, ЕС введет санкции против "значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах", добавил он. Мишель призвал Минск найти мирный выход из кризиса.

Еврокомиссия выделит свыше 50 млн евро на поддержку белорусского народа

Между тем председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что Брюссель "готов сопровождать мирную демократическую передачу власти в Беларуси". "Мы поддерживаем народ Беларуси, который хочет фундаментальных свобод и демократии", — добавила она.

Европейская комиссия выделит 53 млн евро (63 млн долларов) для поддержки белорусского народа. Из этой суммы три млн евро пойдут на помощь жертвам репрессий и гражданскому обществу. Кроме того, значительная часть предназначена для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Для участия в саммите, проходившем в формате видеоконференции, многие главы государств и правительств стран ЕС специально прервали летнюю паузу.

В Беларуси десятый день не стихают протесты



Главный кандидат от оппозиции на президентских выборах в Беларуси 9 августа Светлана Тихановская ранее призвала Европейский совет не признавать официальных результатов голосования, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко получил более 80 процентов голосов, а она — лишь 10 процентов. "Я призываю вас не признавать этих мошеннических выборов. Лукашенко утерял всякую легитимность в глазах нашего народа и мира", — сказала Тихановская в видеообращении к Евросовету, выложенном в YouTube в среду, 19 августа.

В Беларуси уже деcятый день не стихают акции протеста и забастовки, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, на которых, по версии ЦИК, победу с результатом 80 процентов голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. В первые дни, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстрантов проявляли беспрецедентную жестокость.