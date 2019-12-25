ЕС обещает защитить дальнобойщиков. Латвия против: это может "убить" отрасль

Накануне рождественских праздников в Брюсселе представители стран-членов ЕС согласовали проект реформы дорожно-транспортной отрасли. Ее отдельные нормы, касающиеся условий работы водителей-дальнобойщиков, серьезно повлияют на транспортно-логистический бизнес стран Балтии и Восточной Европы.

В пятницу, 20 декабря, Комитет постоянных представителей Совета ЕС утвердил согласованные на переговорах с Европарламентом предложения, известные как "пакет мобильности". Они касаются условий труда водителей, специальных правил размещения водителей на международных перевозках, доступа на рынок перевозок и т.д.

Как отмечается в официальном сообщении на сайте Совета ЕС, новые правила призваны обеспечить баланс между улучшенными условиями труда водителей и свободой предоставления трансграничных услуг операторам, а также будут способствовать безопасности дорожного движения. Кроме того, они обеспечат столь необходимую ясность для транспортного сектора и положат конец неравномерному применению этих правил между государствами-членами.

Анонсированная реформа вызвала неоднозначную реакцию ряда стран ЕС, особенно включенное в нее правило, что водители-дальнобойщики должны каждые восемь недель возвращаться домой. Против такой формулировки выступили Литва, Латвия, Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Кипр и Мальта. По мнению "восьмерки", требование хотя бы раз в восемь недель возвращать тяжелые транспортные средства в те страны ЕС, в которых они зарегистрированы, идет полностью вразрез с амбициозными целями ЕС в сфере климата. "Такое обязательство, если оно будет принято, обусловит сильное увеличение проезда фур по дорогам Европы порожняком; одновременно заметно увеличатся и выхлопы двуокиси углерода в транспортом секторе", — говорится в заявлении восьми стран, текст которого попал в распоряжении СМИ.

Тем не менее, западноевропейские государства поддержали противоречивое предложение, и оно было включено в итоговую версию документа. Помимо этого новые правила предписывают, что регулярный еженедельный период отдыха дальнобойщиков (не менее 45 часов) должен организовываться вне транспортного средства (если водитель в это время находится за границей, значит, работодатель должен будет оплатить ему проживание), а также более жестко регулируют условия оплаты труда для командированных работников (авторы реформы хотят, чтобы зарплата водителей пассажирских и грузовых транспортных средств определялась по стандартам той страны, которую они пересекают).

По подсчетам литовской ассоциации автоперевозчиков Linava, в случае принятия "пакета мобильности" транспортный сектор Литвы понесет огромные потери — без работы может остаться почти 35 тысяч человек. Латвийские предприниматели также участвовали в проводимых в Брюсселе многочисленных акциях протеста. По мнению представителей балтийского транспортного сектора, с помощью пакта западные конкуренты вытеснят их с рынка, лишив нынешних ценовых преимуществ. Представители западноевропейских стран, напротив, убеждены, что только с помощью новых правил можно ликвидировать "социальный демпинг" и защитить права работников из стран Центральной и Восточной Европы.

Текст компромисса по "пакту мобильности" еще должен пройти окончательное утверждение в Совете ЕС и Европарламенте.