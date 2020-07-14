ЕС обеспокоен обострением конфликта Армении и Азербайджана

Евросоюз обеспокоен обострением ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном и призывает обе стороны проявить сдержанность ради урегулирования этого конфликта. Об этом заявил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар, пишет Deutsche Welle.
"Очень обеспокоены перестрелками на армяно-азербайджанской границе. Обеим странам важно продемонстрировать сдержанность, использовать все каналы связи - прямые и через сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - написал Клаар на своей странице в Twitter.
Версии Армении и Азербайджана о причинах обострения конфликта
12 июля Армения и Азербайджан, вот уже 30 лет находящиеся в состоянии конфликта из-за территории Нагорного Карабаха, обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на участке совместной границы, который находится севернее спорного региона.
По версии Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской границы подвергли азербайджанские позиции артиллерийскому обстрелу. В свою очередь, пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что днем 12 июля военнослужащие Азербайджана сначала предприняли попытку нарушения границы на автомобиле УАЗ, а затем попытались захватить опорный пункт под прикрытием артиллерийского огня.
По официальным данным из Баку за утро 13 июля, к этому моменту в ходе перестрелок погибло четверо азербайджанских военных. В свою очередь, пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян написала на своей странице в Facebookднем 13 июля, что со стороны Армении потерь нет и "ВС Армении полностью контролируют ситуацию". "Азербайджан постоянно обостряет ситуацию на границе", - говорится также в ее посте.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 13 июля назвал произошедшее "провокацией" и заявил, что она "не останется без ответа". В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в тот же день, что начавшаяся днем ранее перестрелка на границе - "очередная провокация армянской стороны" и ответственность за нее несет военно-политическое руководство Армении.
Что говорят Турция и РФ о конфликте на границе Азербайджана и Армении
Тем временем сторону Азербайджана в конфликте заняла Турция. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 13 июля призвал Армению "опомниться". "Армения пытается отвлечь внимание мировой общественности от факта оккупации азербайджанских земель и создать новые зоны напряженности", - отметил Чавушоглу в эфире турецкого телеканала TRT Haber.
В свою очередь Россия в официальном заявлении МИД 13 июля назвала дальнейшую эскалацию конфликта на азербайджанско-армянской границе "недопустимой" и призвала обе стороны проявить сдержанность и придерживаться режима прекращения огня.
Ожидалось, что 13 июля ситуация на границе Армении и Азербайджана будет обсуждаться на экстренном заседании Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, это заседание перенесено на более поздний срок "в связи с необходимостью проведения дополнительных консультаций с государствами-членами для определения формата, в котором будет обсуждаться ситуация на армяно-азербайджанской границе".
Подоплека конфликта Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха
В начале 1990-х годов в результате конфликта с армянским населением региона Нагорного Карабаха и Арменией Азербайджан утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
В настоящее время переговорный процесс, направленный на поиск путей мирного урегулирования конфликта, идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. При этом Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.