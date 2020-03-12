ЕС осудил запрет США на въезд в страну из Европы

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен распространили в четверг совместное заявление, в котором осудили решение президента США Дональда Трампа запретить из-за эпидемии коронавируса поездки из Европы в Соединенные Штаты с 13 марта.

"Коронавирус - это глобальный кризис, который не ограничивается каким-либо континентом и требует сотрудничества, а не односторонних действий", - говорится в документе, распространенном в Брюсселе.

"Европейский союз не одобряет тот факт, что решение США о введении запрета на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций", - заявили Мишель и фон дер Ляйен.

При этом они заверили, что "Европейский Союз принимает решительные меры по ограничению распространения вируса".