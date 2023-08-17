ЕС отдает Украине и Молдове деньги, выделенные на программы с РФ и Беларусью

Еврокомиссия приняла решение перевести 135 млн евро из фонда соседства, развития и международного сотрудничества, которые были изначально предназначены для совместных программ с Россией и Беларусью, на программы сотрудничества с Украиной и Молдовой. Об этом пресс-служба Еврокомиссии сообщила в среду, 16 августа.

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Это решение — "результат жестокой войны России против Украины", пояснила еврокомиссар по вопросам согласованности и реформ Элиза Феррейра. "Я рада, что средства, которые мы первоначально планировали направить на это сотрудничество, теперь пойдут на пользу программам ЕС с Украиной и Молдовой. Это поможет укрепить сотрудничество регионов Евросоюза и заинтересованных сторон с украинскими и молдавскими партнерами", — заявила она.

Конкретно речь идет о средствах, изначально заложенных в бюджет программ Interreg NEXT с Россией и Беларусью на 2021-2027 годы. Теперь они будут направлены на программы Interreg с Украиной и Молдовой, например, на развитие "линий солидарности" и трансграничных транспортных связей, предоставление медицинских услуг, образовательные и исследовательские проекты, схемы социальной интеграции, а также укрепление потенциала украинских и молдавских органов государственной власти. Участие в программах Interreg также дает Украине и Молдове преимущества в плане административного потенциала и опыта освоения средств ЕС и управления ими, отмечают в Еврокомиссии.

После начала полномасштабной российской агрессии против Украины Еврокомиссия приостановила сотрудничество с РФ и Беларусью в рамках программ Interreg. В результате 26 млн евро были перераспределены на поддержку программ сотрудничества с Украиной и Молдовой. Нынешнее решение аналогичным образом перераспределяет оставшееся финансирование на период до 2027 года.

Еврокомиссия также решила, что регионы Финляндии, Эстонии, Латвии и Польши, которые должны были участвовать в программах сотрудничества с Россией и Беларусью, могут участвовать в других существующих программах межрегионального сотрудничества Interreg.