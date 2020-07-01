ЕС открывает внешние границы для граждан 15 третьих стран (СПИСОК)

С сегодняшнего дня внешние границы Европейского союза (ЕС) открыты для въезда граждан 15 стран, не входящих в ЕС.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В список "безопасных стран" попали Алжир, Австралия, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Канада, Марокко, Черногория, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

В этот список включен и Китай, однако разрешение на въезд граждан Китая в страны ЕС будет дано только после того, как Пекин отменит запрет на въезд граждан ЕС.

Планируется, что этот список будет пересматриваться каждые две недели.

На граждан ЕС и членов их семей, а также лиц, долгое время проживающих в ЕС, и членов их семей запрет на въезд в страны ЕС не распространяется.

Великобритания фактически считается частью ЕС до конца переходного периода в рамках Brexit.

Как сообщалось, для того чтобы страна была признана безопасной, число новых случаев заражения Covid-19 в течение последних двух недель там не должно превышать 16 на 100 000 жителей, что соответствует среднему показателю по ЕС.