ЕС озвучил условие введения персональных санкций против Лукашенко
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Беларуси Александр Лукашенко может быть внесен в санкционный список, если ситуация в стране не улучшится. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте Совета Европы.

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"Список фигурантов [санкций] будет постоянно пересматриваться. В соответствии с постепенным подходом, ЕС готов принять дальнейшие ограничительные меры, в том числе против организаций и высокопоставленных чиновников, включая Александра Лукашенко", — говорится в решении Совета.

Совет решил пересмотреть отношения ЕС с Беларусью. Брюссель намерен сокращать двустороннее сотрудничество с белорусскими властями на центральном уровне и увеличивать поддержку белорусскому народу и гражданскому обществу. При этом ЕС не будет сотрудничать с учреждениями, ответственными за нарушения прав человека. Также будет пересмотрена двусторонняя финансовая помощь ЕС Беларуси, "чтобы гарантировать, что она приносит пользу населению в целом". Она будет перенаправляться от центральных органов власти к негосударственным, местным и региональным субъектам.

В то же время Евросоюз намерен продолжать взаимодействие с Минском по вопросам, "представляющим интерес для ЕС и белорусского общества"

Решение было опубликовано в день, когда в Люксембурге вопрос санкций против Беларуси обсуждают главы внешнеполитических ведомства Евросоюза. По информации источников AFP, министры согласились, при необходимости, внести в санкционный список президента Лукашенко.

Евросоюз в течение длительного времени не мог согласовать санкции против Беларуси из-за позиции Кипра, который требовал одновременно с этим рассмотреть вопрос о санкциях против Турции.

2 октября глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что главы государств и правительств стран Евросоюза утвердили санкции в отношении нескольких десятков официальных лиц Беларуси, которых подозревают в причастности к фальсификации выборов и нарушении прав человека. В черный список вошли около 40 человек, однако в него не внесли президента Беларуси Александра Лукашенко.

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