Урсула фон дер Ляйен
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Нидерландов Марк Рютте в воскресенье, 11 июня, встретились с президентом Туниса Каисом Саидом. Цель визита европейских политиков в североафриканскую страну — договориться с властями о том, чтобы они препятствовали притоку беженцев и мигрантов в Европу.

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Ради заключения сделки глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Тунису "усиленное партнерство" и финансовую помощь в размере свыше миллиарда евро. 150 миллионов евро из этой суммы Евросоюз мог бы выделить сразу, а остальные 900 миллионов предоставить позже в качестве долгосрочной поддержки, приводит ее слова агентство AFP. Глава Еврокомиссии добивается, чтобы соглашение было подписано до предстоящего саммита ЕС, намеченного на конец июня.

Похожие соглашения Евросоюз уже заключил с некоторыми другими африканскими странами. Так, ЕС поддерживает ливийскую береговую охрану, которая систематически перехватывает лодки с беженцами и следит за тем, чтобы людей отправляли в лагеря временного содержания. Организации по защите прав беженцев и активисты критикуют такие лагеря за нечеловеческие условия и предостерегают от выдворения прибывших людей обратно в Тунис. Правозащитники, в частности, указывают на авторитарный стиль правления президента Саида и его риторику, нацеленную против прибывших из других африканских стран. Сообщалось также о преследованиях мигрантов и применявшемся против них насилии.

Президент Туниса заявил, что страна не готова играть роль пограничной полиции Европы

Накануне визита европейской делегации президент Туниса Каис Саид заявил, что финансовая поддержка в вопросе с мигрантами необходима, однако его страна не будет играть роль пограничной полиции Европы.

Количество людей, нелегально прибывающих в ЕС через Тунис в том числе из других африканских государств, резко возросло в последние месяцы. По данным министерства внутренних дел Италии, с начала года более 53 800 человек прибыли в страну на лодках в поисках защиты. За аналогичный период прошлого года прибывших было более чем вдвое меньше: около 21 700 человек.

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