ЕС против коронавируса: бизнес поддержат кредитами на 200 млрд евро

Страны Евросоюза в понедельник, 25 мая, согласовали детали программы кредитов Европейского инвестиционного банка (EIB) для предприятий в свете кризиса, вызванного влиянием распространения коронавируса SARS-CoV-2 на экономику. Программа объемом 200 млрд евро нацелена прежде всего на поддержку малого и среднего бизнеса. Ожидается, что руководство EIB официально одобрит ее 26 мая, сообщает Deutsche Welle.

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Министры финансов стран-членов ЕС в начале апреля пришли к единой позиции по пакету мер финансовой помощи из трех частей. Помимо кредитов EIB, до 240 млрд евро в рамках Европейского стабилизационного механизма (ESM) будут предоставлены государствам, наиболее сильно пострадавшим от последствий пандемии Covid-19. Кроме того, до 100 млрд евро будет выделено на предложенную Еврокомиссией программу SURE для обеспечения перевода сотрудников предприятий в режим неполной занятости.

"Это инвестиция, от которой все окажутся в выигрыше", - подчеркнул глава Еврогруппы Мариу Сентену. По его словам, согласовать все части пакета мероприятий удалось в рекордные сроки.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 5,4 млн жителей планеты, а свыше 340 000 человек скончались от последствий заболевания Covid-19. Больше всего заражений (1,6 млн случаев) и летальных исходов (свыше 98 000) - в США. Среди стран Европейского Союза наибольшее число инфицированных выявлено в Испании, а смертей от последствий заражения коронавирусом - в Италии.