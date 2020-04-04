ЕС распределит несовершеннолетних из лагерей для беженцев в Греции

Страны ЕС заберут из лагерей в Греции около 1600 несовершеннолетних мигрантов без сопровождения, сообщила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. В акции участвуют 8 стран, в том числе, Германия.

Страны Евросоюза на предстоящей неделе приступят к распределению до 1600 несовершеннолетних мигрантов без сопровождения, находящихся в лагерях для беженцев в Греции. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью медиакомпании ARD вечером в пятницу, 3 апреля.

"Мы можем теперь приступить к этому, и я очень благодарна за то, что мы это теперь делаем", — сказала она, отметив, что первой страной ЕС, которая заберет несовершеннолетних беженцев, станет Люксембург. Всего же в акции участвуют восемь стран ЕС, в том числе, Германия.

МВД ФРГ неделю тому назад сообщало, что данный вопрос прорабатывается. Представители церквей неоднократно призывали как можно скорее приступить к распределению по странам Евросоюза несовершеннолетних мигрантов без сопровождения.

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 Евросоюз 19 марта объявил о приостановке размещения новых беженцев из кризисных регионов. Международная организация по миграции и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев объявили о временном прекращении приема беженцев двумя днями ранее. Германия 18 марта сообщила, что приостанавливает прием беженцев по гуманитарным причинам.