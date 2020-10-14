ЕС согласовал санкции против России из-за отравления Навального
Foto: AP/Scanpix/LETA

Евросоюз согласовал санкции против России из-за отравления известного российского оппозиционера Алексея Навального. Штрафные меры будут введены против шести физических лиц и одной организации, договорились представители стран ЕС в среду, 14 октября, в Брюсселе, сообщило агентство dpa со ссылкой на дипломатов.

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Санкции предусматривают визовые запреты и замораживание имущества на территории Евросоюза. Теперь решение комитета постпредов должно быть опубликовано в официальном журнале ЕС. Ожидается, что это произойдет уже в четверг, 15 октября, после чего санкции вступят в силу.

Согласно источникам, под штрафные меры подпадут, в числе прочих, сотрудники силовых структур и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Алексей Навальный, по заключению нескольких лабораторий в ЕС, был отравлен боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". Эти выводы подтвердила и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Отравление Навального

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, он потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Политик находился в искусственной коме 19 суток.

Проведя по просьбе берлинской клиники "Шарите" токсикологический анализ проб, взятых у Навального, эксперты спецлаборатории бундесвера обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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