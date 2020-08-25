ЕС требует от Москвы провести прозрачное расследование отравления Навального

Брюссель ждет от Москвы "независимого и прозрачного" расследования предположительного отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Европейский Союз решительно осуждает "предположительное покушение на жизнь Навального", заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Об этом пишет Deutsche Welle.

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"Совершенно необходимо, чтобы российские власти безотлагательно инициировали независимое и прозрачное расследование по факту отравления г-на Навального. Российский народ, равно как и международное сообщество, требуют представить факты, стоящие за отравлением Навального", - настаивает глава европейской дипломатии, напомнив, что ранее в тот же день специалисты берлинской клиники "Шарите" рассказали о признаках отравления создателя Фонда борьбы с коррупцией.

По словам Борреля, виновные должны быть привлечены к ответственности.

По данным немецких медиков, клинические исследования Навального свидетельствуют об интоксикации организма веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество может быть названо в ходе дальнейших обследований, говорится в сообщении клиники. Воздействие ядовитого вещества на организм подтверждено несколькими независимыми лабораторными исследованиями.

В Омске отрицают наличие у Навального веществ, обнаруженных в Берлине

После того как в "Шарите" рассказали об обнаружении в организме Навального указанных веществ, врачи омской больницы заявили, что клинические исследования, проведенные в Омске несколькими днями ранее, не показывали наличие ингибиторов холинэстеразы.

"При поступлении в стационар у Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы", - рассказал "Интерфаксу" заведующий токсикологическим отделением омской Больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев. По его словам, все эти исследования дали отрицательные результаты.

Алексей Навальный был госпитализирован в БСМП №1 в Омске 20 августа в бессознательном состоянии с подозрением на отравление. Он был транспортирован в Берлин спустя два дня. По оценке немецких врачей, состояние находящегося в искусственной коме российского оппозиционера остается серьезным, но опасности летального исхода нет.