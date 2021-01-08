ЕС удвоил заказ на вакцины BioNTech/Pfizer

Евросоюз заключил с компаниями BioNTech и Pfizer контракт на дополнительную закупку 300 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу, 8 января, сообщила в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Благодаря новому контракту объем поставок этого препарата в ЕС фактически был увеличен в два раза. По словам фон дер Ляйен, поставка 75 млн доз должна быть осуществлена уже во втором квартале 2021 года. "Я глубоко убеждена в том, что этот европейский путь является правильным, и думаю, что впоследствии он себя оправдает", — добавила политик.

Wir haben jetzt Zugang zu 600 Mio. Dosen des #BioNTech/@Pfizer -Impfstoffs: das Doppelte der ursprünglichen Menge.

Das bringt neuen Schwung für Impfungen in ganz Europa. Insgesamt sichern wir uns & unseren Nachbarn 2,3 Mrd. Dosen der vielversprechendsten #COVID19-Impfstoffe pic.twitter.com/nUMQIloXun

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2021



Договоренность о дополнительных поставках вакцины в ЕС была достигнута после того, как в Германии и других странах Евросоюза все чаще стала подниматься тема возможной нехватки препарата для населения. Подобная критика звучала, в частности, в адрес министра здравоохранения Германии Йенса Шпана и Еврокомиссии в целом.

Сообщая о дополнительном заказе вакцины, фон дер Ляйен подчеркнула, что он был осуществлен после согласования с правительствами стран-членов ЕС.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обсудил с фон дер Ляйден возможность для Латвии получить дополнительные вакцины и обсудил дальнейшие действия с новым министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом.

"Это наша возможность достичь скорейшей иммунизации общества, чтобы можно было отказаться от ограничений и вернуться к нормальной жизни. Мы должны ее использовать", — подчеркнул Кариньш.