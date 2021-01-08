ЕС удвоил заказ на вакцины BioNTech/Pfizer
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Евросоюз заключил с компаниями BioNTech и Pfizer контракт на дополнительную закупку 300 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом в пятницу, 8 января, сообщила в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Благодаря новому контракту объем поставок этого препарата в ЕС фактически был увеличен в два раза. По словам фон дер Ляйен, поставка 75 млн доз должна быть осуществлена уже во втором квартале 2021 года. "Я глубоко убеждена в том, что этот европейский путь является правильным, и думаю, что впоследствии он себя оправдает", — добавила политик.


Договоренность о дополнительных поставках вакцины в ЕС была достигнута после того, как в Германии и других странах Евросоюза все чаще стала подниматься тема возможной нехватки препарата для населения. Подобная критика звучала, в частности, в адрес министра здравоохранения Германии Йенса Шпана и Еврокомиссии в целом.
Сообщая о дополнительном заказе вакцины, фон дер Ляйен подчеркнула, что он был осуществлен после согласования с правительствами стран-членов ЕС.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обсудил с фон дер Ляйден возможность для Латвии получить дополнительные вакцины и обсудил дальнейшие действия с новым министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом.

"Это наша возможность достичь скорейшей иммунизации общества, чтобы можно было отказаться от ограничений и вернуться к нормальной жизни. Мы должны ее использовать", — подчеркнул Кариньш.

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Source

rus.DELFI.lv Deutsche Welle

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Source

rus.DELFI.lv Deutsche Welle

Tags

Коронавирус Урсула фон дер Ляйен Вакцинация Даниэл Павлютс Кришьянис Кариньш
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