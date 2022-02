ЕС вводит санкции против России. Под ударом — финансовая, транспортная и энергетическая сферы страны

В ответ на вторжение России в Украину лидеры стран Европейского союза (ЕС) в рамках экстренного саммита в четверг договорились ввести жесткие санкции в отношении Москвы. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

"Эти санкции охватывают финансовый сектор, энергетический и транспортный секторы, товары двойного назначения, а также контроль и финансирование экспорта, визовую политику, включение дополнительных физических лиц в "черный список" и новые критерии включения", — говорится в итоговом документе саммита.

ЕС немедленно примет меры по введению санкций.

Согласно данным агентства Reuters, лидеры 27 стран ЕС один за другим критиковали президента России Владимира Путина, а премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал его "заблуждающимся автократом, создающим страдания для миллионов".

ЕС заморозит российские активы в блоке, прекратив доступ банков к европейским финансовым рынкам в рамках того, что Жозеп Боррель назвал "самым жестким пакетом санкций, который когда-либо применялся".

Discussed with the different @G7 Foreign Ministers throughout the day the coordinated actions we will take in response to #Russia’s invasion of Ukraine.

With our transatlantic partners, we stand united with #Ukraine. pic.twitter.com/G52rEFinEl

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 24, 2022