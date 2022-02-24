ЕС вводит санкции против России. Под ударом — финансовая, транспортная и энергетическая сферы страны
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В ответ на вторжение России в Украину лидеры стран Европейского союза (ЕС) в рамках экстренного саммита в четверг договорились ввести жесткие санкции в отношении Москвы. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

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"Эти санкции охватывают финансовый сектор, энергетический и транспортный секторы, товары двойного назначения, а также контроль и финансирование экспорта, визовую политику, включение дополнительных физических лиц в "черный список" и новые критерии включения", — говорится в итоговом документе саммита.

ЕС немедленно примет меры по введению санкций.

Согласно данным агентства Reuters, лидеры 27 стран ЕС один за другим критиковали президента России Владимира Путина, а премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш назвал его "заблуждающимся автократом, создающим страдания для миллионов".

ЕС заморозит российские активы в блоке, прекратив доступ банков к европейским финансовым рынкам в рамках того, что Жозеп Боррель назвал "самым жестким пакетом санкций, который когда-либо применялся".

Как пишет "Новая газета", Европейский совет требует, чтобы Россия немедленно прекратила свои военные действия, безоговорочно вывела все силы и военную технику со всей территории Украины и полностью уважала территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины в ее границах, признанных международным сообществом. Европейские лидеры также решительно осудили причастность Беларуси к происходящему.

Ранее сообщалось, что санкции в отношении России вводят США. США не будут вступать в войну против России, но разместят дополнительные силы в Европе для защиты стран НАТО.

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