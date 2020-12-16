ЕС выделит 47,5 млрд евро пострадавшим от коронавируса регионам
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европарламент утвердил выделение дополнительного финансирования в размере 47,5 миллиарда евро для наиболее пострадавших от Covid-19 регионов Евросоюза. Средства будут направлены на устранения последствий пандемии в социальной сфере и сфере здравоохранения.

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Как сообщил агентству LETA пресс-секретарь ЕП в Латвии Янис Крастиньш, в среду ЕП утвердил инициативу "React-EU", подразумевающую выделение дополнительной финансовой помощи из структурных фондов. В 2021 году будет выделено 37,5 млрд евро, в свою очередь, в 2022 году - 10 млрд евро. Полученные средства можно будет потратить до конца 2023 года.

Планируется, что часть полученных средств страны ЕС направят в Европейский социальный фонд, на поддержку нуждающихся, на занятость молодежи, а также на трансграничные программы. Также предусмотрена возможность вкладывать средства в те отрасли, которые в экономическом плане последствия пандемии затронули больше всего.

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