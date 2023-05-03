ЕС выделит 500 млн евро для ускорения производства боеприпасов

Европейская комиссия в среду приняла правовой акт о выделении 500 млн евро в поддержку производства боеприпасов в ЕС.

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Субсидия позволит осуществить достигнутое 20 марта в Европейском совете соглашение срочно доставить в Украину боеприпасы и ракеты и помочь членам блока восполнить свои запасы.

Правовой акт вводит конкретные меры, в том числе финансирование, для повышения мощности производства в ЕС и снижения нехватки боеприпасов и ракет, а также их компонентов.