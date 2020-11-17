ЕС заинтересовался разработанной компанией Moderna вакциной от коронавируса

Евросоюз включает в свой портфель вакцину от коронавируса американской компании Moderna, пишет Euronews.

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В понедельник было объявлено, что этот препарат обладает, по результатам испытаний, 95-процентной эффективностью. Брюссель уже заключил пять договоров с различными фирмами на покупку их вакцин — если, конечно, их действенность будет доказана. Буквально накануне было объявлено о договорённости с немецким концерном CureVac — на более чем 400 миллионов доз.

"Насчёт шестой вакцины мы работаем с Moderna. Мы уже завершили предварительные переговоры с компанией. Вскоре мы надеемся заключить контракт. На данном этапе мы не знаем, какая именно вакцина окажется безопасной и эффективной. Европейское медицинское агентство даст своё разрешение только по результатам всесторонней оценки. Именно поэтому нам нужен большой портфель вакцин, созданных на основе различных технологий", - отметила председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

Действия Евросоюза, в теории "застолбившего" сотни миллионов доз разных вакцин, уже вызвали критику у правозащитников, например, Amnesty International, которые обвиняют богатые страны в том, что они "тянут одеяло на себя". В Брюсселе отвечают, что тесно сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения в рамках программы, предусматривающей распространение эффективной вакцины в бедных странах.