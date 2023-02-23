Eurobarometer: подавляющее большинство граждан ЕС продолжает поддерживать Украину
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Жители Евросоюза по-прежнему демонстрируют крайне высокий уровень солидарности с Украиной, говорится в новом выпуске общеевропейского соцопроса Standard Eurobarometer. Доля респондентов, которые поддерживают оказание помощи Киеву, в сравнении с предыдущим исследованием в сентябре 2022 года уменьшилась в пределах статистической погрешности.

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91% респондентов полностью согласны или частично согласны с оказанием гуманитарной помощи украинцам, за прием в ЕС беженцев выступают 88% европейцев. За прошедшие несколько месяцев эти показатели упали на 1% и 2% соответственно.

Предоставление финансовой поддержки Украине одобряют 77% опрошенных (-1%), а введение экономических санкций в отношении российского правительства, юридических и физических лиц — 74% участников исследования (-4%). 68% европейцев поддерживают закупки и поставки Украине военной техники (-3%).

Уровень одобрения реакции Евросоюза на российское вторжение в Украину составил 56%, уменьшившись в сравнении с сентябрьскими данными на 1%.

Исследование проводилось с 12 января по 6 февраля 2023 года во всех 27 странах ЕС. Посредством личных и онлайн-интервью были опрошены 26,5 тысяч граждан Евросоюза.

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