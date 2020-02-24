Eurobarometer выяснил, что граждане Латвии думают о стране

73% населения Латвии не доверяют национальному парламенту, а каждый второй гражданин считает, что Латвия развивается в неправильном направлении, говорится в опубликованном сегодня исследовании Eurobarometer.

Социологическое исследование, которое ежегодно проводится по заказу Еврокомиссии во всех странах ЕС, показывает настроения в европейском обществе и уровень доверия граждан к различным институтам власти.

Как следует из результатов опроса, за последние полгода у жителей Латвии заметно вырос уровень пессимизма: только 30% граждан считают, что государство развивается в правильном направлении (было 35%), 52% — считают, что в неправильном (было 42%).

Осенью прошлого года латвийскому парламенту доверяла только пятая часть граждан (19%), а правительству — меньше трети (28%). Не доверяли парламенту и правительству соответственно 73% и 65% граждан (в среднем по ЕС — 60% и 61%). Очень низким оставался и уровень доверия политическим партиям: в Латвии им верят только 6% граждан (для сравнения: в Эстонии — 13%, в Литве — 9%).

Евросоюзу в Латвии доверяет каждый второй гражданин (53%), примерно столько же населения (52%) довольны уровнем демократии в Латвии.

94% респондентов заявили, что чувствуют свою принадлежность к Латвии, 93% — к своему родному городу или селу. 75% граждан Латвии ощущают свою принадлежность к Европе, а 73% — к Евросоюзу.

За последний год заметно изменилось отношение латвийцев к средствам массовой информации: существенно выросло число респондентов, которые доверяют печатным СМИ (с 36% в 2018-м до 48% в 2019-м) и телевидению (с 58% до 63%).