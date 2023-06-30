Euronews: рост ультраправых угрожает правам ЛГБТ в Европе
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Общественный дискурс поляризуется и становится все более жестким, угрожая правам секс-меньшинств. Об этом со ссылкой на активистов ЛГБТ-движения сообщает Euronews.

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Выходить на улицу в страхе, отпускать руку партнера или избегать публичных проявлений привязанности — все это становится все более распространенным явлением в, казалось бы, свободных и толерантных европейских городах. Столица Испании, Мадрид, является хорошим примером.

"Оглядываться назад становится обычным делом. Вокруг себя я вижу, что ЛГТБ начинают переставать делать то, что мы раньше делали без всякого беспокойства", — цитирует телеканал писателя и активиста Рамона Мартинеса.

В первом квартале этого года в Испании резко возросло количество сообщений о нападениях на почве гомофобии. Один из последних случаев — нападение группы из пяти молодых людей на двух молодых людей, которые целовались на пляже во время празднования Сант Жоан в Барселоне.

Мартинес отмечает, что избиение до смерти Самуэля Луиса в А-Корунье два года назад стало поворотным моментом.

"С тех пор многие мои друзья начали искать занятия по самообороне. Многие люди начали понимать, что проблема усугубляется, и они опасаются, что Испания будет продолжать делать шаги назад в завоевании прав, пока не достигнет ситуации Польши или Венгрии", — говорит активист.

Как учитель, Мартинес видел, как среди самых молодых контрастирует "абсолютно свободное и абсолютно видимое поколение", которое живет вместе в школах, с "поколением, которое снова начало выражать свою LGTBIQ-фобию в очень яростной форме".

По его словам, многие люди воспользовались подъемом крайне правых политических сил, чтобы вылезти из собственного шкафа ненависти.

Как отмечает телеканал, насилие против ЛГБТИК+ людей в Европе достигло самого высокого уровня за последнее десятилетие. Об этом говорится в докладе Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, транссексуалов и интерсексуалов Европы (ILGA-Europe) 2023.

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