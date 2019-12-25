Eurostat: беженцы не спешат просить убежища в Латвии

За последние 12 месяцев Латвия получила 165 заявок на предоставление убежища. Еще менее популярна среди потенциальных беженцев только Эстония — 100 заявок в течение года, свидетельствуют обобщенные Eurostat данные.

В целом во всех странах ЕС за год было получено 624 955 заявок на предоставление убежища. Среди стран Балтии самой популярной является Литва — туда хотели бы переселиться 540 человек.

Больше всего потенциальных беженцев стремится попасть в Германию, Францию и Испанию (соответственно, 22%, 18% и 16% от общего количества).

Если же исходить из количества заявок на миллион жителей в стране, то меньше всего желающих переселиться в Словакию (12 на 1 млн жителей). В Венгрии этот показатель составляет 15, в Польше — 18, в Латвии — 30. В среднем по ЕС он намного выше — 324 человека на миллион жителей.

В третьем квартале больше всего потенциальных беженцев прибыли в Европу из Сирии, Афганистана, Венесуэлы и Ирака.