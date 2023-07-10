Eurostat: полноценный прием пищи раз в два дня не могут себе позволить 8,8% латвийцев (в среднем по ЕС — 8,3%)

В 2022 году 8,3% жителей Евросоюза не могли позволить себе полноценный прием пищи, содержащий блюдо из мяса, рыбы или вегетарианских аналогов, хотя бы раз в два дня. Об этом сообщает Европейское бюро статистики (Eurostat).

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По сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 1%. Среди людей, подверженных риску бедности и социальной маргинализации, он составил 19,2% (+2,2% за год).

Наибольшая доля жителей, который не могут себе позволить полноценный прием пищи хотя бы раз в два дня, зафиксировали в Румынии (22,1%), Болгарии (21,6%) и Словакии (15,8%). Эти же страны лидируют в рейтинге, если учитывать только тех, кто подвержен риску бедности и социальной маргинализации. Реже всего в подобной ситуации оказываются жители Ирландии (1,4%), Кипра (1,5%) и Люксембурга (1,8%).

В Латвии регулярный прием пищи, содержащий блюдо из мяса, птицы или вегетарианского эквивалента, недоступен для 8,8% жителей (22,1% для групп населения в зоне риска). В Эстонии эти показатели составляют 5,5% и 9,8% соответственно, в Литве — 10,4% и 26,1% соответственно.

Ранее Eurostat сообщал, что в 2022 году 26% жителей Латвии были подвержены риску бедности или социальной маргинализации. Исследователи включают в эту группу людей, которые живут в домохозяйствах, удовлетворяющих хотя бы одному из трех критериев:

доход на уровне ниже 60% от среднего по стране (исследователи подчеркивают, что само по себе это необязательно означает низкий уровень жизни);

тяжелая социальная и материальная депривация (неспособность или ограниченная способность справляться с непредвиденными расходами или выплачивать платежи по кредитам, ездить в отпуск, разнообразно питаться, регулярно заменять изношенную одежду и обувь, посещать развлекательные мероприятия, встречаться с друзьями в ресторанах и т.д.);

низкая интенсивность труда (жители домохозяйства трудоспособного возраста, исключая студентов и пенсионеров, провели на работе не более 20% своего потенциального рабочего времени).

В среднем по Евросоюзу в 2022 году риск бедности или социальной маргинализации составил 21,6%. Страны Балтии по этому показателю расположились в рейтинге на местах с пятого по седьмое: в Эстонии риск составил 25,2%, в Литве — 24,6%. Причем если в Латвии это значение по сравнению с 2021 годом незначительно снизилось, то у стран-соседок выросло на 3% и 1,1% соответственно.