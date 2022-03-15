Еurostat: рост промышленного производства в Латвии в январе составил 5,8%

Объемы промышленного производства в Латвии в январе этого года по сравнению с январем 2021 года выросли на 5,8%, сообщает статистическое бюро ЕС Еurostat.

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Промышленный рост в Литве в январе был самым большим в Евросоюзе и составил 24,7%.

В Эстонии промышленность выросла на 1,4%.

В целом по ЕС прирост составил 0,4%.

В январе по сравнению с декабрем прошлого года объемы промпроизводства в Литве сократились на 0,7%, в Латвии — на 0,6%, в Эстонии — на 6,1%. Рост промышленности в целом по ЕС составил 0,4%.