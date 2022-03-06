Eurostat: в 2020 году у 8,6 процента населения ЕС не было достаточно денег на еду
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В 2020 году 8,6 процента населения Европейского Союза (ЕС) и больше, чем каждый пятый проживающий на грани бедности человек, не могли каждый второй день позволить себе есть мясо, рыбу или заменяющие их вегетарианские продукты.

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Доступа к интернету не имеет 3,3 процента населения ЕС или почти каждый десятый находящийся на грани бедности. Эти два показателя входят в число тринадцати пунктов, используемых для выявления тяжелой материальной и социальной ситуации, сообщает в воскресенье европейское статистическое бюро Eurostat.

Самая высокая доля находящихся на грани риска бедности людей, которые не могут позволить себе на завтрак мясо, рыбу или равные им по питательности вегетарианские продукты, зарегистрирована в Болгарии (54,6 процента), за которой следуют Греция (36,6 процента) и Словакия (36 процента). Самая низкая доля таких людей на Кипре — 3,8 процента, в Ирландии — 3,9 процента, в Люксембурге и в Нидерланды — 6,6 процента.

Самая высокая доля людей на грани бедности, которые не могут позволить себе доступ в интернет, зарегистрирована в Румынии (40,9%) и Болгарии (26,6 процента). Самая низкая доля таких людей составила 1,1 процента в Швеции и 1,3 процента в Нидерландах и Люксембурге.

В позапрошлом году 5,5 процента жителей Эстонии не могли позволить себе нормально питаться, а 4,8 процента не могли пользоваться интернетом. То же самое относится почти к каждому десятому человеку, живущему на грани бедности.

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