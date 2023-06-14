Eurostat: в 2022 году 26% жителей Латвии были подвержены риску бедности. В среднем по ЕС показатель составил 21,6%
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В прошлом году каждый четвертый житель Латвии находился в зоне риска бедности и социальной маргинализации, свидетельствуют данные Европейского бюро статистики (Eurostat). И в Евросоюзе в целом, и в Латвии в частности этот показатель в сравнении с 2021 годом почти не изменился.

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Eurostat считает людьми, подтвержденными риску бедности или социальной маргинализации, тех, кто живет в домохозяйствах, удовлетворяющих хотя бы одному из трех критериев:

  • доход на уровне ниже 60% от среднего по стране (исследователи подчеркивают, что это необязательно означает низкий уровень жизни);
  • тяжелая социальная и материальная депривация (неспособность или ограниченная способность справляться с непредвиденными расходами или выплачивать платежи по кредитам, ездить в отпуск, разнообразно питаться, регулярно заменять изношенную одежду и обувь, посещать развлекательные мероприятия, встречаться с друзьями в ресторанах и т.д.);
  • низкая интенсивность труда (жители домохозяйства трудоспособного возраста, исключая студентов и пенсионеров, провели на работе не более 20% своего потенциального рабочего времени).

Самый низкий риск бедности и социальной маргинализации в 2022 году был зафиксирован в Чехии (11,8%) и Словении (13,3%), самый высокий — в Румынии (34,4%) и Болгарии (32,2%).

Страны Балтии по этому показателю расположились в рейтинге на местах с пятого по седьмое: в Латвии риск составил 26%, в Эстонии — 25,2%, в Литве — 24,6%. Причем если в Латвии это значение по сравнению с 2021 годом незначительно снизилось, то у стран-соседок выросло на 3% и 1,1% соответственно.

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