Eurostat: в I квартале 2023 года ВВП еврозоны упал на 0,1%, в Латвии — вырос на 0,6%

В первом квартале этого года ВВП еврозоны упал на 0,1% относительно предыдущего квартала, свидетельствуют данные Европейского бюро статистики (Eurostat). В Латвии этот показатель, напротив, вырос на 0,6%.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Относительно первого квартала 2022 года ВВП еврозоны вырос на 1%, тот же показатель зафиксирован в целом по Евросоюзу. В январе-марте этого года ВВП ЕС увеличился на 0,1% в сравнении с данными за октябрь-декабрь 2022-го.

Наибольший рост ВВП квартал к кварталу зафиксирован в Польше (+3,8%), Люксембурге (+2%) и Португалии (+1,6%). Сильнее всего этот показатель снизился в Ирландии (-4,6%), Литве (-2,1%) и Нидерландах (-0,7%). В Эстонии было зафиксировано падение на 0,6%, в Германии — на 0,3%.

В сравнении с допандемийным четвертым кварталом 2019 года ВВП еврозоны вырос на 2,2%, ВВП Евросоюза — на 2,9%. Для сравнения, в США этот показатель увеличился на 5,4%.

Согласно опубликованному в мае прогнозу Еврокомиссии, ВВП еврозоны вырастет в 2023 году на 1,1%, ВВП Евросоюза — на 1%. В Латвии рост экономики ожидается на уровне 1,4%.