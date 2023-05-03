Eurostat: в марте уровень безработицы в Латвии был выше, чем в среднем по ЕС

В марте уровень безработицы в Латвии составил 6,5%, что выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС), свидетельствуют данные статистического бюро ЕС Eurostat, опубликованные в среду.

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Согласно этим данным, самый высокий уровень безработицы среди стран-членов ЕС в марте был в Испании (12,8%), Греции (10,9%), Италии (7,8%), Швеции (7,3%), Франции и Португалии (в каждой стране — 6,9%), на Кипре (6,8%) и в Финляндии (6,7%).

При этом самый низкий уровень безработицы в марте был зарегистрирован в Чехии (2,6%), Польше и Германии (в каждой стране на уровне 2,8%), а также на Мальте (2,9%). В Эстонии уровень безработицы составил 5,4%, а в Литве — 6,4%.

Средняя безработица в ЕС, согласно скорректированным по сезону данным, в марте находилась на уровне 6%, в то время как в странах еврозоны она составляла в среднем 6,5%.

Данные Eurostat показывают, что в марте в блоке было 12,96 млн безработных, из них 11,01 млн — в странах еврозоны.