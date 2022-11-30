Eurostat: в ноябре годовая инфляция в еврозоне опустилась до 10%. Сильнее всего за год цены выросли в Латвии

Согласно опубликованной 30 ноября предварительной оценке Европейского бюро статистики (Eurostat), к концу месяца инфляция в еврозоне составила 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это на 0,6% ниже, чем показатели октября. В списке государств, где цены выросли сильнее всего, Латвия поднялась с третьего места на первое.

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Наибольший вклад в рост цен, как и в предыдущие месяцы, вносят подорожавшие энергоресурсы. Вместе с тем, за месяц инфляция в этой категории товаров год к году снизилась с 41,5% до 34,9%.

Наибольшая инфляция зафиксирована в Латвии — 21,7% год к году, тот же показатель был и в октябре. Также Латвия — лидер в еврозоне по росту цен за месяц, относительно октября 2022 года они увеличились на 1%.

Также в тройку стран с самой высокой годовой инфляцией в ноябре входят Эстония и Литва (по 21,4%). Месяцем ранее годовая инфляция в этих балтийских государствах превышала 22%.

Наименьший рост цен относительно ноября прошлого года — в Испании (6,6%), во Франции (7,1%), на Мальте (7,2%) и в Люксембурге (7,3%). За месяц сильнее всего цены упали в Нидерландах (-4%).

Специалисты Eurostat подчеркивают, что опубликованная сегодня статистика — лишь предварительная оценка. Уточненную данные обычно появляются спустя 2-3 недели.