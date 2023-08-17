Eurostat: во II квартале 2023 года ВВП еврозоны не изменился, ВВП Латвии — упал на 0,6%
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Во втором квартале этого года ВВП еврозоны не изменился относительно предыдущего квартала, свидетельствуют данные Европейского бюро статистики (Eurostat). В еврозоне этот показатель вырос на 0,3%, в Латвии — снизился на 0,6%.

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Относительно второго квартала 2022 года ВВП стран ЕС увеличился на 0,5%, стран еврозоны — на 0,6%. Как минимум четвертый квартал подряд темпы роста снижаются — например, в третьем квартале 2022 года ВВП вырос год к году на 2,5% в ЕС и на 2,4% в еврозоне.

Наибольший рост ВВП квартал к кварталу зафиксирован в Ирландии (+3,3%), Литве (+2,8%) и Словении (+1,4%). Сильнее всего этот показатель снизился в Польше (-3,7%) и Швеции (-1,5%). В Эстонии было зафиксировано падение на 0,3%.

ВВП Латвии в марте-июне, по данным Eurostat, снизился на 0,6% относительно предыдущего квартала и на 0,5% относительно того же квартала прошлого года.

Согласно опубликованному в мае прогнозу Еврокомиссии, ВВП еврозоны вырастет в 2023 году на 1,1%, ВВП Евросоюза — на 1%. В Латвии рост экономики ожидается на уровне 1,4%.

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