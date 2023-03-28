Eurostat: за 2022 год импорт сырой российской нефти в ЕС сократился в семь раз
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За прошлый год структура импорта сырой нефти в Евросоюз претерпела значительные изменения, сообщает в своем отчете Европейское бюро статистики (Eurostat). Хотя общий объем купленного сырья относительно конца 2021 года изменился незначительно, Россия потеряла статус крупнейшего поставщика топлива.

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По данным Eurostat, в четвертом квартале 2021-го и январе 2022 года страны ЕС покупали в РФ от 40 до 50 млн баррелей в месяц (от 24% до 31% общего объема импорта). Другими крупными поставщиками были США (от 10% до 13%), Норвегия и Казахстан (от 8% до 14%), Ирак (от 7% до 12%), Ливия и Великобритания (около 5%).

Такое положение дел кардинально изменило российское вторжение в Украину. В первые месяцы ситуация была довольно нестабильной: например, в феврале Россия поставила 64 млн баррелей (33%), в марте — 32 млн баррелей (18%), в апреле — 59 млн баррелей (30%). В мае импорт сырой нефти из РФ составил 24 млн баррелей (12%) и оставался на этом уровне до сентября.

В июне был утвержден шестой пакет европейских санкций, в котором вводился запрет на импорт сырой нефти из РФ по морю с 5 декабря 2022 года. Из-за этого к концу прошлого года объем поставок российского топлива в Евросоюз уменьшился до 7,6 млн баррелей (4%).

Снижение импорта из России было компенсировано ростом закупок в других странах. В декабре 2022 года больше всего сырой нефти страны Евросоюза закупили в США (18%) и Норвегии (17%), также вырос импорт из Казахстана и Великобритании.

При этом, подчеркивает Eurostat, с февраля прошлого года цены на сырую нефть стали резко расти, но цена на российскую марку Urals оставалась ниже других. В июне и июле цены значительно колебались и в три-четыре раза превышали довоенный уровень, но к концу года ситуация стабилизировалась.

"Евросоюзу удалось адаптироваться к изменяющейся конъюнктуре нефтяного рынка и практически избавиться от зависимости от российской нефти", — заключают специалисты Eurostat.

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