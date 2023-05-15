Eurostat: заключенных в Латвии много, но тюрьмы полупустые

Хотя доля заключенных в населении Латвии в 2021 году в полтора раза превышала средний показатель по Евросоюзу, уровень заполняемости тюрем в стране был одним из самых низких в ЕС, свидетельствуют данные Европейского бюро статистики (Eurostat).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В 2021 году в европейских тюрьмах содержались 475 тысяч человек, на каждые 100 тысяч жителей ЕС приходилось 106 заключенных. Этот показатель вырос с 2020 года (104 заключенных на 100 тысяч человек), но остается одним из самых низких за всю историю наблюдений.

Наибольшее число заключенных на 100 тысяч жителей было зафиксировано в Венгрии и Польше (191), наименьшее — в Финляндии (51), Словении (54) и Нидерландах (65). В Латвии этот показатель составил 168, в Эстонии — 165, в Литве — 182.

В восьми странах Евросоюза в 2021 году наблюдалась переполненность мест лишения свободы, например, на Кипре число заключенных превысило официальную вместимость тюрем почти в полтора раза. В Латвии было заполнено только 66% мест, это третий самый низкий показатель в ЕС после Мальты (64,5%) и Эстонии (65,5%). В Литве он составил 70,6%.

В 14 из 25 стран Евросоюза, предоставивших данные за 2021 год, уровень заполняемости тюрем увеличился по сравнению с 2020 годом, когда снижение, вероятно, было связано с мерами по противодействию распространения Covid-19.