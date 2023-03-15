Eurostat: заполняемость отелей вернулась на допандемийный уровень. Больше всего иностранных туристов потеряла Латвия

В 2022 году туристы провели в отелях и других объектах размещения на территории ЕС в общей сложности 2,73 млрд ночей, подчитали в Европейском бюро статистики (Eurostat). Это всего на 5% меньше, чем в допандемийном 2019-м. При этом статистика по иностранным туристам в большинстве стран (и особенно в Латвии) по-прежнему далека от показателей трехлетней давности.

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Во все месяцы 2022 года, обращает внимание Eurostat, количество проведенных туристами ночей в европейских отелях было выше, чем в 2021-м. В общей сложности этот показатель за год вырос на 49%.

Если сравнивать данные за 2022-й и допандемийный 2019 год, в первые месяцы туристы останавливались в европейских гостиницах существенно реже, однако с мая начался заметный рост. Так, например, с июля по октябрь этот показатель был всего на 1% ниже, чем тремя годами ранее.

Внутренний туризм по сравнению с 2019 годом и вовсе немного вырос: 1,53 млрд ночей против 1,51 млрд. Иностранные гости по-прежнему останавливаются в ЕС реже, чем до пандемии: 1,2 млрд ночей в 2022 году против 1,36 млрд в 2019-м.

Единственной в Евросоюзе страной, которой после пандемии удалось увеличить количество ночей, проведенных в местных отелях зарубежными туристами, стала Дания (+4%). Всего на 2% этот показатель сократился в Хорватии, на 3% — в Люксембурге. Внутренний туризм вырос в большинстве стран ЕС, существенное всего — на Мальте (+39%) и на Кипре (+35%).

В сравнении с допандемийным 2019-м хуже всего восстановление туристического потока идет в Латвии — в нашей стране в 2020 году зарубежные гости провели почти в два раза меньше ночей, чем до пандемии. При этом аналогичный показатель для внутренних туристов увеличился более чем на 5%.