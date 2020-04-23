Евродепутат Иварс Иябс: ЕС не должен оставить за бортом малые страны и допустить новую эмиграцию

Когда кризис закончится, мы проснемся в другом мире, но с теми же людьми и той же экономикой. Без общих усилий Евросоюза Латвии не выбраться из кризиса, считает евродепутат Латвии от "Развитию За" политолог Иварс Иябс. На встрече европарламентариев с журналистами "Действия ЕС в борьбе с Covid-19" он озвучил свои главные опасения: как бы при делении общего котла ни получилось, что сильные страны станут еще сильнее и притянут к себе новую волну эмиграции из слабых стран.

Мнение Нила Ушакова — здесь. Во встрече также приняли участие евродепутаты Инесе Вайдере и Роберт Зиле. Их позицию Delfi отразит в следующих публикациях. Эти депутаты входят в комитеты АП по бюджету (Ушаков, Зиле) и экономическим и монетарным вопросам (Иябс, Вайдере, Зиле). Эти комитеты рассматривают или будут рассматривать меры по борьбе с последствиями Covid-19. Из всех собравшихся только Ушаков на данный момент физически находится в Брюсселе.

"Решается вопрос, будет ли для нас доступен какой-то серьезный фонд на европейском уровне, откуда могут занять деньги и наши предприниматели, чтобы разогреть экономику. Уже сегодня начнутся переговоры, как этот фонд финансировать и делить, — рассуждает Иябс. — Интерес Латвии, чтобы этот Фонд не создал еще большего неравенства среди стран-участниц, когда Европа начнет выходить из кризиса. Понятно, что падение будет большим, плюс-минус 10 процентов от экономики. Такие страны, как Нидерланды, могут вложить в свои экономики очень большие средства. Если другим странам такие средства не будут доступны…"

По мнению Иябса, несолидарное делание средств может активизировать больную для Латвии тему эмиграции: "Будет очень жаль, если мы снова, как в 2009-2010 году потеряем часть жителей просто потому, что германская или другая экономики восстановилась намного быстрее. Надо думать, как все выравнять и солидарно выйти из кризиса".

На данный момент, по его словам, Латвию очень устроила бы формула, предложенная Испанией, о выделении говорит о полутора триллионов евро из евробюджета. "Все зависит, как мы это сможем занимать, — говорит Иябс. — Нельзя допускать, чтобы страны, чьи экономики были не так сильны, останутся за бортом, потому что большие государства получат от восстановления экономики больше".

По его словам, сегодня Латвия хорошо выглядит на общем фоне стран ЕС, многие из которых и раньше не выполняли требований по дефициту бюджета и набрали долгов. И все же… "Мы говорим, что когда кризис закончится, мы проснемся в другом мире. Но мы проснемся с теми же людьми и экономикой. Важно не то, как мы сейчас красиво выглядим и какой у нас хороший опыт в преодолении прошлого кризиса, а то, что без солидарности Европы мы не выберемся. От этого зависит, что будет сегодня и завтра".

По мнению Иябса, для ЕС сегодня критически важно выйти из кризиса по общему плану, а не так хаотично, как отдельные страны в него входили, когда у Бельгии, Швеции, Нидерландов — свои сценарии. Именно ЕС должен решать, когда открывать школы, разрешать путешествовать и т. д. "Если мы сейчас не начнем работать над общим выходом из кризиса, то укрепим деструктивных игроков за пределами ЕС. Недалеко на Востоке есть люди, которые хотят разорвать союз на кусочки и рассказывать, что Европа — это лишь отдельные государства, а ЕС вообще никакой роли не может играть. Против этого надо выступать быстро и эффективно".

Он признался, что был и остается еврооптимистом и верит в будущее ЕС как такового. Но для преодоления евроскептических настроений нужны особые усилия. "Особенно в Италии — одного из основателей, большой страны. Если там не поменяются настроения, а люди не почувствуют, что Европа помогает, можно пережить сильную политическую турбуленцию. Вплоть до того, что кто-то покинет союз".