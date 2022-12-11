Еврокомиссар: для эффективной борьбы с дискриминацией нужны сильные учреждения по вопросам равноправия

Действующие правила Евросоюза о равноправии предусматривают, что во всех государствах-членах ЕС должны быть созданы национальные учреждения, которые будут занимаются вопросами равенства. Их работа нужна и важна, чтобы наблюдать за тем, как выполняется принцип недискриминации в отношении частных лиц, а также для поощрения учреждений государственного сектора и частных организаций проводить политику по обеспечению равенства.

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Многие государства-участники Евросоюза предоставили возможность своим учреждениям, занимающимся вопросами равенства, работать осмысленно и стать ключевыми центрами знаний и поддержки для подателей жалоб на дискриминацию. Примеров передовой практики в этой сфере предостаточно, но институты по вопросам равенства в Европейском Союзе характеризуются большим разнообразием. К сожалению, это иногда означает, что они недостаточно независимы, а их полномочия бывают весьма ограничены. Такая ситуация возникает из-за того, что действующие законодательные акты содержат лишь минимальные критерии компетентности и независимости, но не устанавливают стандарты.

В результате появляются различия в том, как оказывается поддержка пострадавшим в разных странах ЕС. Создание Союза Равноправия даст возможность, чтобы люди во всех государствах-членах ЕС имели одинаковый минимальный уровень защиты от дискриминации и равные права на юридическую защиту.

Сегодня Еврокомиссия приняла новую законодательную инициативу, с помощью которой мы хотим обеспечить, чтобы институты по вопросам равноправия использовали весь свой потенциал, эффективно внедряли правила равноправия в ЕС, помогали жертвам дискриминации с обращением в суд, участвовали в мероприятиях по предупреждению и продвижению, повышали осведомленность в общесте о правах на недискриминацию, а также распространяли знания и наращивали потенциал в государственных и частных структурах.

Это необходимо, поскольку распространенность расовой и этнической дискриминации, по признакам сексуальной ориентации, религии или убеждений, инвалидности и возраста оценивается как высокая — от 59% до 40%. Недостаток сведений о дискриминации остается широко распространенной проблемой, при этом многие инциденты остаются незамеченными.

Дискриминация дорого обходится отдельным лицам, обществу и экономике. Столкнувшись с нехваткой рабочей силы и навыков, нам необходимо решить давние проблемы, связанные с участием в рынке труда женщин, людей с ограниченными возможностями, людей из числа ромов и мигрантов. Обеспечение равенства в повседневной жизни людей прокладывает путь к инклюзивному и устойчивому росту. Одним из элементов решения становятся более сильные институты равноправия.

Предлагаемое законодательство о стандартах для учреждений по вопросам равенства, только что разработанное Еврокомиссией, улучшит деятельность органов по вопросам равноправия. Государства-члены ЕС должны будут обеспечить, чтобы учреждения по вопросам равенства имели надежные гарантии своей независимости, адекватное финансирование и полномочия для эффективной помощи пострадавшим от дискриминации.

Поддержка, оказанная учреждениями по вопросам равенства, должна изменить положение населения, сталкивающегося с дискриминацией. Услуги таких институций должны быть бесплатными и в равной мере, без ограничений доступными для всех жертв.

Учреждения по вопросам равенства должны будут предоставить всем заявителям информацию и первоначальную оценку их дела. Также они смогут рекомендовать конкретные варианты рассмотрения дел о дискриминации, такие как попытки достичь соглашения между сторонами, продолжение расследования, вынесение заключений или обязательных к исполнению решений и обращение в суд.

Наши предложения помогут учреждениям по вопросам равенства сыграть ключевую роль в создании и обмене знаниями. Общественные структуры государства должны будут своевременно и в прозрачном режиме консультироваться с учреждениями по равноправию, когда речь идет о связанных с этой темой вопросах, и учитывать их рекомендации.

Учреждения по вопросам равенства смогут улучшить сбор данных о равенстве, что имеет решающее значение для мониторинга и обоснованной разработки политики. Регулярные отчеты этих учреждений о ситуации в области равного отношения и дискриминации помогут выявить проблемы, требующие решения.

Если нам это удастся, учреждения по вопросам равноправия смогут бороться с дискриминацией не только в краткосрочной перспективе и в отдельных случаях. Они смогут поддержать государства-члены ЕС во внедрениях принципов равноправия и способствовать прогрессу в среднесрочной перспективе на пути к сплоченному обществу, основанному на справедливости и инклюзивности.