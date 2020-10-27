Еврокомиссар требует расследовать обращение пограничников с беженцами

Комиссар Евросоюза по внутренним делам Ильва Юханссон призвала расследовать сообщения о том, что сотрудники Европейской погранслужбы Frontex насильно отправляют обратно в море мигрантов, пытающихся нелегально перебраться в ЕС по Средиземному морю. "Если Frontex действительно замешана в таких действиях, то это абсолютно неприемлемо", — сказала она в интервью радиостанции Deutschlandfunk во вторник, 27 октября.

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По словам Юханссон, она связалась напрямую с директором Frontex Фабриче Леджери и заявила ему, что тот должен взять на себя всю полноту ответственности и расследовать, "что на самом деле произошло". Еврокомиссар подчеркнула, что подобные действия Frontex, если они действительно имели место, незаконны по двум причинам. Во-первых, беженцы имеют право подать ходатайство об убежище в ЕС, а во-вторых, сотрудники Frontex, как и любые другие, обязаны помогать и спасать терпящих бедствие на море, пояснила Ильва Юханссон, подчеркнув, что это — "единственная возможная человеческая реакция".

Ранее целый ряд СМИ, в том числе, журнал Der Spiegel и телекомпания ARD сообщили о случаях, когда береговая охрана Греции не позволяла нелегальным мигрантам высаживаться на суше и даже насильно отправляла их обратно в сторону Турции или обратно в море на плотах. По информации СМИ, в этих действиях участвовали и сотрудники погранслужбы Frontex.