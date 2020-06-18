Еврокомиссия: Безопасность на Белорусской АЭС - забота всего ЕС

Европейская комиссия обещает добиваться от Беларуси соблюдения "высших стандартов ядерной безопасности" на атомной электростанции в Островце (Белорусской АЭС, БелАЭС). Это следует из ответа пресс-службы Еврокомиссии на запрос DW, предоставленного в четверг, 18 июня. "Безопасность АЭС в Островце - забота не только одного государства-члена ЕС, но всего Евросоюза", - подчеркнули в Еврокомиссии.

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ЕС напомнил Беларуси о ее обязательствах по БелАЭС

В Еврокомиссии отметили, что рекомендации Европейской группы по регулированию ядерной безопасности (ENSREG) "должны быть удовлетворительно реализованы" до того, как электростанция начнет работать. "Мы напоминаем, что Беларусь взяла на себя обязательство отреагировать на все рекомендации и далее заниматься осуществлением Национального плана действий", - заявили в Брюсселе.

Речь идет о документе, в котором указаны меры улучшения безопасности Белорусской АЭС. Этот план сформулировали по итогам стресс-тестов на БелАЭС. В Еврокомиссии сообщили, что не получили формального ответа Минска о проведенной ENSREG проверке выполнения Национального плана действий. "Мы настоятельно призываем Беларусь согласиться на следующие шаги как можно быстрее, в свете предстоящего введения электростанции в эксплуатацию", - подчеркнули в Брюсселе. Эти шаги должны включать посещения БелАЭС европейскими экспертами. При этом в Брюсселе указали на то, что Минск в последнее время принял несколько необходимых мер. Среди них - подписание соглашения с Литвой о срочном оповещении об авариях на АЭС.

Литва требует от ЕС действий

Во время видеоконференции министров энергетики ЕС 15 июня Вильнюс вновь затронул тему БелАЭС. "Слушая о планах Беларуси запустить АЭС в Островце в ближайшие месяцы и зная, что требования европейских стресс-тестов до сих пор не выполнили, очевидно, что контактов Еврокомиссии (с Беларусью. - Ред.) лишь на техническом уровне недостаточно", - заявил глава литовского Минэнерго Жигимантас Вайчюнас. "Мы ожидаем от Еврокомиссии активных политических решений и лидерства", - добавил он.

По словам Вайчюнаса, Беларусь игнорирует международные стандарты безопасности на БелАЭС. "Нужен четкий политический сигнал, что это может повлиять на отношения ЕС с Беларусью", - сказал министр. Заместитель посла Литвы при Евросоюзе Симонас Сатунас заявил, что на заседании 15 июня Вильнюс "наконец заручился широкой поддержкой среди государств ЕС".

Генподрядчиком БелАЭС является российский "Атомстройэкспорт". Строительство АЭС в Островце вызывает недовольство в основном в Литве, ведь станция находится в 50 километрах от ее столицы Вильнюса. Первый энергоблок БелАЭС планируют запустить в 2020 году.